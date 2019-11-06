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İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

İsrail'de seçimlerin galibi Netanyahu'dan hükümeti kurma görevini devralan Gantz, hükümetin kurulamaması nedeniyle Netanyahu'yu suçladı.

AA | 06.11.2019 - 07:34..
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İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

Mavi-Beyaz ve Netanyahu'nun partisi Likud arasında birlik hükümeti kurulamaması nedeniyle İsrail Başbakanı'nı suçlayan Gantz, "Netanyahu, sağ partilerden oluşan bloktan vazgeçmiyor. Netanyahu birlik hükümetinin temel çizgilerini tartışmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

"BİZİ 1 YILDA 3 KEZ SEÇİME SÜRÜKLEDİN"

Gantz, rakibi Netanyahu'nun İsrail'i son bir yılda üçüncü kez erken seçime sürüklediğini ileri sürerek, "Ülkeyi yeni bir erken seçime götürmemek ve koalisyon hükümetini kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasında bulundu.

İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

RİVLİN, GÖREVİ GANTZ'A VERMİŞTİ

Seçimlerin galibi olmasına rağmen Netanyahu, hükümeti kuramayanınca, Cumhurbaşkanı Rivlin, bu görevi Gantz'a vermişti.

İsrail'de Gantz, hükümet krizinde Netanyahu'yu suçladı

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