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İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı

İsrail'de koalisyonu kurmakla görevlendirilen Benny Gantz, 48 saat içerisinde başarılı olamadı. Hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlenecek.

AA |
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İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı

İsrail'de bir kez daha koalisyon hükümeti kurulamadı.

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, kendisine verilen ek süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramadı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, pazartesi akşam Gantz'a koalisyon hükümetini kurması için verdiği 48 saatlik süre doldu.

NETANYAHU İLE ANLAŞAMADI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud partileri arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı.

Haberde, iki parti arasındaki anlaşmazlıkların hükümetin kurulmasına engel olduğu belirtildi.

İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı

KOALİSYONU KURAMADILAR

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Likud'un, İsrail anayasasında Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandıran bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istediğini, Mavi-Beyaz İttifakı'nın ise buna karşı çıktığını aktardı.

Haberde, Likud'un, hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümeti kuramayacağına hükmetmesinden korktuğu için Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmak istediği kaydedildi.

48 SAAT SÜRE VERİLMİŞTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, pazartesi akşam koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet vermişti.

İsrail'de Gantz, hükümeti kuramadı

KOALİSYONU KURMA GÖREVİ MECLİS'E VERİLEBİLİR

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan 12 Nisan'da yapılan açıklamada, Gantz ile Netanyahu'nun hükümeti kurmak için pazartesi akşama kadar anlaşamamaları halinde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Meclis'e verebileceği ifade edilmişti.

İsrail Meclisi'nin 21 gün içinde hükümeti kurmak üzere yeni bir aday belirlemesi gerekiyor.

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