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İsrail'de gündem 'İstanbullu Gelin' dizisi

İsrail çalkantılı günlerden geçiyor. Netanyahu ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması ve erken seçim konuları gündemin en önemli maddelerinden biri olurken, medya İstanbullu Gelin'i konuşuyor.

Haber Merkezi | 03.03.2019 - 19:19..
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İsrail nisan ayında yapılacak olan erken seçime hazırlanırken, Netanyahu üzerindeki yolsuzluk operasyonlarını savuşturmaya çalışıyor. Ülkenin geleceğini çalkantılı günler beklerken medya, bu konudan ziyade İsrail televizyonlarında yayınlanan "İstanbullu Gelin" dizisine yoğunlaşıyor.

ERKEN SEÇİMİ DÜŞÜNEN YOK

Özellikle ülkenin geleceğini belirleyecek olan erken seçimler, nisan ayında gerçekleştirilerecek ancak, ne halk ne de medya bu konuyu, gündemine dahi almıyor. Öyle ki, ülkenin en çok okunan gazetelerinin manşetlerinde bile İstanbullu Gelin dizisinin haberlerini görmek mümkün.

İsrail'de gündem 'İstanbullu Gelin' dizisi

NETANYAHU'DAN ÇOK KONUŞULUYOR

İstanbullu Gelin dizisi, İsrail'de büyük ilgi görüyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dizi etkinliği kapsamında dizinin başrol oyuncuları İsrail'e gitmiş, etkinlik biletleri dakikalar içinde tükenmişti.

İsrail'de gündem 'İstanbullu Gelin' dizisi

Böyle kritik bir zamanda ortaya çıkan bu ilgi öylesine büyük ki, İsrail'in geleceğini şekillendirecek olan seçimlerden ve hatta Netanyahu'dan çok bu dizi sosyal medyada, yazılı ve görsel basında çıkıyor, konuşuluyor.

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