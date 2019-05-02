Ülkenin tamamında iki dakika boyunca sirenler çaldı, sokakta, alışverişte ve trafikte olan hemen herkes, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

SİRENLER İLE SAYGI DURUŞU

Her yıl gerçekleştirilen bu etkinlikte, saat 10.00'da kentin acil durum sistemini oluşturan sirenler çalmaya başlıyor. Yollarda araçlarıyla gidenler, yürüyenler durarak saygı duruşu gerçekleştiriyor.

İsrail'de Holokost için saygı duruşu ViDEO

HOLOKOST NEDİR

Almanya'nın Nazi döneminde, yaklaşık 6 milyon kişinin (kaynaklara göre ölü sayısı değişir) sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.

Bu insanların öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğuna varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmayan alt-sınıf ırklar" olarak görülmüş olmalarıydı.