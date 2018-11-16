İsrail'de hükümet krizi: Erken seçime gidiliyor

İsrail medyasının en önemli gazetelerinden Jerusalem Post, gündemi sarsan bir haber servis etti. Gazetede yer alan habere göre, katil işgalci Netanyahu ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett bir toplantı gerçekleştirdi.

ERKEN SEÇİM KARARI

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan gazete görüşme sonunda erken seçim kararı alındığını duyurdu. Netanyahu'nun istifa edip hükümeti feshedeceği de belirtilirken, Netanyahu'nun partisinden iddialara ilişkin yalanlama geldi.

BAŞARISIZ GAZZE SINAVI

Netanyahu'nun kabinesine danışmadan aldığı ateşkes kararı Gazze tarafında bir zafer olarak kutlanırken, İsrail'in elini güçsüz duruma düşürdü. Özellikle Lieberman'ın istifasına kadar giden süreçte hükümet olaylardan büyük darbe almış Netanyahu'yu tartışmaların ortasına itmişti.

Liberman, geçtiğimiz günler israil'in Hamas'la yaptığı ateşkesi gerekçe göstererek istifa etmişti