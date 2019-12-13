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İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

17 Eylül'de yapılan erken seçim sonrası, 3 aylık çabalar sonuç vermedi ve İsrail parlamentosu Knesset, Çarşamba gecesi yeni bir genel seçime gidilmesi kararı aldı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 03:25..
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İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

120 sandalyeli mecliste 94 kişi seçime gidilmesi yönünde oy kullanırken 'hayır' oyu veren hiçbir milletvekili çıkmadı. Seçim 2 Mart'ta yapılacak.

Seçime kadar mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu görevde kalacak.

İSRAİL'DE KOALİSYONLAR KAÇINILMAZ

120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) hükümeti kurmak için 61 sandalye gerekiyor. Seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede parlamentoya çok sayıda parti girdiği için, bugüne kadar tek başına 61 sandalye kazanan siyasi parti olmadı.

Koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman, koalisyondaki ultra Ortodoks Yahudi Partileri'yle askerlik konusu başta olmak üzere birçok konuda anlaşamamış ve koalisyondan çekilmişti.

Bunun üzerinde 9 Nisan'da genel seçime gidilmiş ve mevcut başbakan Netanyahu'nun sağ görüşlü Likud Partisi en fazla sandalyeyi kazanmıştı. Ancak Lieberman'ı ultra Ortodoks Yahudi partileriyle koalisyona ikna edemeyen Netanyahu, hükümeti kurmayı başaramamıştı.

İsrail'de hükümet kurulamadı: 3. erken seçim yolda

İSRAİL TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.

Lieberman, bu partilerin din okulu öğrencilerinin askere alınmaması teklifine karşı çıkıyor.

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