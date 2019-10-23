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İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'da

Netanyahu'nun başarısız olduğu hükemeti kurma görevi Mavi-Beyaz lideri Gantz'a verildi.

AA | 23.10.2019 - 21:27..
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İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'da

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun gerekli desteği bulamamasının ardından koalisyon hükümetini kurma yetkisini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.

NETANYAHU BAŞARISIZ OLMUŞTU

Rivlin, 17 Eylül'deki genel seçimleri önde tamamlayan Netanyahu'nun rakibi Gantz'ı, Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'da

28 GÜN İÇERİSİNDE KURMASI GEREKİYOR

Yasalar gereği, Mavi-Beyaz liderinin 28 gün içerisinde koalisyon görüşmelerini tamamlayarak hükümeti kurması, bu süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramazsa görevi Cumhurbaşkanı'na iade etmesi gerekiyor.

İsrail'de hükümeti kurma görevi Gantz'da

NETANYAHU GİBİ BAŞARISIZ OLMASI BEKLENİYOR

Her ne kadar Gantz koalisyonu kurmak için yeterli çoğunluğun desteğini alacağı konusunda iyimser olsa da İsrailli uzmanlar, Netanyahu gibi Mavi-Beyaz liderinin de başarısız olacağını ifade ediyor.

Mavi-Beyaz ve ona destek veren 2 sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) milletvekili sayısı 44. Koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyulduğu göz önüne alınınca Gantz'ın elinin, Netanyahu'ya oranla daha zayıf olduğu dile getiriliyor.

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