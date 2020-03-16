İsrail’de hükümeti kurma görevi Netanyahu'nun rakibinde

Mevcut Başbakan Benyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz “acil görüşme” için Cumhurbaşkanlığına çağrıldı. Gantz’a hükümeti kurma yetkisi resmi olarak Pazartesi günü sunulacak.

61 MİLLETVEKİLİ DESTEKLİYOR

Gantz’ın hükümeti kurmak için ihtiyaç duyduğu 61 milletvekilinin desteğini aldığı bildirilmişti. Mavi-Beyaz İttifakı’nın tüm 33 milletvekili, Ortak Arap Listesi Bloku’nun tüm 15 milletvekili ve Sol Partiler Birliği’nin 7 milletvekilinin 6’sı, Gantz’ı desteklediklerini bildirdi. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın partisi İsrail Evimiz’in 7 milletvekilinin verdiği destek belirleyici oldu.

Netanyahu’ya destek verenlerin sayısı ise 58’de kaldı.

İsrail'de koalisyon hükümeti kurabilmek için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteğini almak gerekiyor.

İSRAİL, BİR YILDA 3 SEÇİM GÖRDÜ

İsrail’de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki erken seçim yapılmış ancak sağ ve sol blok koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayıya ulaşamamış bu nedenle 2 Mart'ta seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başına gitmişti.