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İsrail'de kadın ve çocukları köle yapan haham yakalandı

İsrail polisinin Batı Kudüs'teki bir komplekse düzenlediği baskında bir hahamın çok sayıda kadın ve çocuğu 'kölelik şartlarında' alıkoyduğu ortaya çıktı.

AA | 15.01.2020 - 06:44..
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün Geula Mahallesi'nde üç binadan oluşan bir komplekste çok sayıda kadın ve çocuğun "kölelik şartları" altında alıkonulduğu yönünde ihbar alındı.

İsrail'de kadın ve çocukları köle yapan haham yakalandı

50 KADIN VE BİRÇOK ÇOCUĞA KÖLE MUAMELESİ

Yaklaşık 2 ay yürütülen gizli soruşturmanın ardından söz konusu komplekse İsrail polisince düzenlenen baskında 50 kadın ile sayıları belirtilmeyen, yaşları 5 ile 11 arasında değişen çok sayıda çocuk kurtarıldı.

ÇEVREDEN İZOLE EDİLMİŞ, KREŞİ OLAN KOMPLEKS

Çevreyle izole edilen ve kreşi dahi bulunan söz konusu kompleksten sorumlu olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir haham ile ona yardım eden 8 kadın gözaltına alındı.

İsrail'de kadın ve çocukları köle yapan haham yakalandı

CİNSEL İSTİSMAR VE İŞKENCE

Kimliği açıklanmayan hahamın kurtarılan kadınları çeşitli şekillerde cezalandırdığı, kazandıkları paralara da el koyduğu belirtildi.

İsrail basını kurtarılan kadınların cinsel istimara maruz kaldığından şüphelenildiğini, bazı kadınların ise "cehennemin nasıl olduğunu öğrenmeleri" için ellerini ateşe tutmaya zorlandığını yazdı.

Haberlerde ayrıca, polisin kurtarılan çocukların da söz konusu haham tarafından istismar edilip edilmediğini soruşturduğu aktarıldı.

İsrail polisi gözaltına alınan haham ile ona yardım ettiği belirlenen 8 kadının sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceğini kaydetti.

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