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İsrail'de korona bilançosu: 140 ölü

İsrail'de 9 kişi daha koronavirüsten öldü. Ülkedeki toplam vaka sayısı 12 bin 591'e yükseldi.

AA |
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İsrail'de korona bilançosu: 140 ölü

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 140'A ÇIKTI

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 140'a ulaşırken, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 591'e yükseldiği kaydedildi.

174 HASTANIN DURUMU AĞIR

Açıklamada ayrıca hastalardan 174'nün durumunun ağır olduğu, 2 bin 624 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de korona bilançosu: 140 ölü

İSRAİL'DE SALGIN ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADILAR

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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