İsrail'de korona muskasına 30 ay taksit imkanı

İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalında yer alan haberde, Haham Chaim Kanievsky'e yakın ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta olduğu Bney Brak kenti merkezli Kupat Ha'ir isimli dernek, geçen ay yardım kampanyası başlattı.

Salgından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla başlatıldığı kaydedilen kampanya için bağışçılardan destek istendiği ifade edildi.

"KORONADAN KORUYACAK MUSKA" İDDİASI

Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, kampanyaya 3 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 5 bin 800 Türk lirası) bağışta bulunanlara, "kendisi ve ailesini koronavirüsten koruyacak muska" gönderileceği belirtildi.

(Chaim Kanievsky)

30 AY TAKSİT İMKANI SUNULUYOR

Kampanyada ayrıca 3 bin şekel bağış yapmak isteyenlere 30 ay taksit imkanı sunulduğu vurgulandı.

Yıllık 131 milyon yeni İsrail şekeli (yaklaşık 253 milyon TL) bütçeye sahip derneğin, söz konusu kampanyada 280 bin yeni İsrail şekeli (540 bin TL) topladığı aktarıldı.

"TEVRAT EĞİTİMİNİ DURDURMAK KORONADAN TEHLİKELİ"

Haham Kanievsky, daha önce de İsrail yönetiminin koronavirüs nedeniyle sinagoglara gidilmemesi ve Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitime ara verilmesi tavsiyesine karşı çıkarak, "Tevrat eğitimini durdurmak koronavirüsten daha tehlikeli" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan tüm uyarılara rağmen Bney Brak'taki Haham Kanievsky'nin takipçileri, sinagog ve Yeşivalara gitmeye devam etmişti.

Kanievsky, 25 Mart'ta ise Hahamlar Birliği'nin koronavirüs nedeniyle İsrail'deki tüm sinagogların kapatılması kararına destek vererek takipçilerine hükümetin getirdiği kurallara uymaları çağrısı yapmıştı.

KUDÜS'TEN SONRA EN ÇOK VAKA BNEY BRAK'TA

Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip olmasına rağmen İsrail'de Batı Kudüs'ün ardından en fazla koronavirüs vakasına rastlanan kentin Bney Brak olması dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede toplam koronavirüs vakası 13 bin 107'ye ulaşırken, Bney Brak'ta bu sayı 2 bin 150 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, kentte koronavirüs vaka sayısının tespit edilenden çok daha fazla olduğunu dile getiriyor.