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İsrail'de korona vaka sayısı 15 bini aştı

Koronavirüs salgını verilerinin paylaşıldığı İsrail'de 198 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA |
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İsrail'de korona vaka sayısı 15 bini aştı

İsrail'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 15 bin 148'e ulaşırken, can kaybı 198'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

198 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybının 198'e ulaştığı ifade edilerek, 345 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 148'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'de korona vaka sayısı 15 bini aştı

6 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, hastalardan 130'nun durumunun ağır olduğu, 6 bin 159 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de korona vaka sayısı 15 bini aştı

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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