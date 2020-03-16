İsrail'de korona vakası 250'ye ulaştı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, 48 İsrailli'de daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan 5'inin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılırken, 4 kişinin de tedavi edildiği aktarıldı.

TOPLAM VAKA SAYISI 250

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 250'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'de koronavirüse yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların koronavirüs nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

ETKİNLİKLER İPTAL

Koronavirüs önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.