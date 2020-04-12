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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

Virüs kaynaklı vaka sayısının 10 bin 878'e çıktığı aktarılırken, hastalardan 174'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 2 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 103'e ulaşırken, 135 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 10 bin 878'e çıktığı kaydedildi.

174’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Açıklamada ayrıca hastalardan 174'ünün durumunun ağır olduğu, 1388 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

BATI KUDÜS'TEKİ BAZI MAHALLELERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan İsrail polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında Batı Kudüs'te özellikle Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde önlemlerini artırdı.

Polis, söz konusu mahallelerdeki kontrol noktalarının sayısını yükseltirken, zorunlu nedenler dışında kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Batı Kudüs'teki 1900'den fazla koronavirüs vakasının yüzde 75'i kentteki Ultra-Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunuyor.

İKİDEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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