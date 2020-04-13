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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 110'a çıktı

İsrail'de 90 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 11 bin 235'e yükseldi.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 110'a çıktı

İsrail'de koronavirüs vakalarında ve ölü sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

110 ÖLÜM, 11 BİN 235 VAKA

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 110'a ulaşırken, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

181 HASTANIN DURUMU AĞIR

Açıklamada ayrıca hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, 1.689 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 110'a çıktı

İSRAİL'DE SALGIN TEDBİRLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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