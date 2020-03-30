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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

İsrail'de 58 yaşındaki bir erkek hasta, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İSRAİL'DE 16 ÖLÜM

Böylece salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin koronavirüs nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde koronavirüs vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

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