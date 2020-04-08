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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 71'e çıktı

6 kişinin daha koronavirüsten öldüğü İsrail'de vaka sayısı 9 bin 404'e yükseldi.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 71'e çıktı

Koronavirüs salgını, İsrail'de can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSRAİL'DE KORONA BİLANÇOSU

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 71'e ulaşırken, 156 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 404'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 147'sinin durumunun ağır olduğu, 801 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İKİDEN FAZLA KİŞİNİN BİR ARAYA GELMESİ YASAK

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 71'e çıktı

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