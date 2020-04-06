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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı artıyor

İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, vaka sayısı ise 8 bin 904'e çıktı.

AA |
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İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı artıyor

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 57'ye ulaşırken, 181 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 904'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 140'ının durumunun ağır olduğu, 585 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı artıyor

BİRÇOK KISITLAMA GETİRİLDİ

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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