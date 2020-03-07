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İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

AA | 07.03.2020 - 04:22..
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 3 İsraillide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalananlardan 2'sinin İspanya'nın başkenti Madrid'den, diğerinin İsviçre'nin Zürih kentinden döndüğü ifade edildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı.

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı

BAZI YURT DIŞI SEFERLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 sebebiyle bazı yurt dışı seferlerini düşürme kararı aldı.

El-Al, talep daralması nedeniyle Almanya'nın başkenti Berlin'in yanı sıra ABD'nin San Francisco, İspanya'nın Barcelona ve İsviçre'nin Zürih kentine yaptığı seferleri azalttı.

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı

Şirket, koronavirüsten sonra başlayan ekonomik sorunlar nedeniyle 600 çalışanını işten çıkarmış, üst düzey yetkililerinin maaşlarından da yüzde 20 kesinti yapılacağını duyurmuştu.

Sivil memurların yurt dışına yapacakları iş gezilerinin iptal edildiği İsrail'de askerlerin de ülke dışına seyahat etmeleri yasaklanmıştı.

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 20'ye çıktı

NETANYAHU'DAN NAMASTE'Lİ ÖNLEM

İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüsten korunmak için vatandaşlarına, Hintlilere ait Namaste selamını vermeleri önerisinde bulunmuştu.

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