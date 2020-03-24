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İsrail'de korona kaynaklı ikinci ölüm

Tetkikler neticesinde koronavirüs teşhisi konulan 67 yaşındaki kadın hasta, yaşamını yitirdi.

AA | 24.03.2020 - 17:28..
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İsrail'de koronavirüs nedeniyle yeni bir ölüm gerçekleşti.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın, hayatını kaybettiği belirtildi.

VAKA SAYISI 1600'Ü GEÇTİ

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde koronavirüs taşıdığının tespit edildiği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de korona kaynaklı ikinci ölüm

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu. Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

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