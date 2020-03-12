İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 100’e ulaştı

Koronavirüs, İsrail'de gittikçe yayılıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, isimleri paylaşılmayan 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

100 KİŞİDE KORONAVİRÜS

Açıklamada, vakalar arasında aileleriyle yakın zamanda Fransa'dan dönen 10 ve 11 yaşlarında olmak üzere iki çocuğun da bulunduğuna vurgu yapıldı.

Bu vakalarla, İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 100'e çıktı.

GÖZALTI MERKEZİ KARANTİNADA

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'e (ŞABAK) bağlı Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezi, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Haberlerde, gözaltı merkezinde en az 100 Filistinli tutuklunun ve onlarca çalışanın bulunduğuna dikkat çekilerek, gözaltı merkezinin bir çalışanının koronavirüs teşhisi konulan bir vakayla etkileşimi nedeniyle karantinaya alındığı kaydedildi.

TOPLU ETKİNLİKLER YASAK

Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti, bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda bu tür aktiviteler yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.