İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 8 bin 600'ü geçti

İsrail'de, koronavirüs vakası ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'de böylece, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi.

VAKA SAYISI 8 BİN 611

Açıklamada ayrıca, İsrail'de 181 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 611'e çıktığı aktarıldı. Hastalardan 141'inin durumunun ağır olduğu, 585 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İSRAİL'DE KORONA TEDBİRLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin, 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.