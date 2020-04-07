İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan üç hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

KORONADAN 60 ÖLÜM

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

VAKA SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Açıklamada ayrıca İsrail'de 102 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı. Hastalardan 153'ünün durumunun ağır olduğu, 585 kişinin iyileştiği kaydedildi.

İSRAİL'DE SALGIN ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.