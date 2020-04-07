taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7206
Euro
7.3042
Altın
1654.95
Borsa
94010.17
Gram Altın
357.589
Bitcoin
49376.16

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı

İsrail'de 102 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan üç hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

KORONADAN 60 ÖLÜM

Ülkede böylece virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

VAKA SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Açıklamada ayrıca İsrail'de 102 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı. Hastalardan 153'ünün durumunun ağır olduğu, 585 kişinin iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı

İSRAİL'DE SALGIN ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi
ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1342 kişi artarak, 10 bin 989 oldu.
Almanya'da ezan okunan camilerin sayısı artıyor
Almanya'da, koronavirüs salgını dolayısıyla Müslümanlara moral olması için camilerden ezan okunuyor.
Prens Harry ile Meghan Markle'dan hayır kurumu kararı
Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra ABD'ye taşınan çift, yeni hayatlarında birtakım kuruluşları faaliyete geçirecek.
Suriye'de 9 terörist öldürüldü
Teröristler, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yaptı ve Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
ABD'de koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi öldü
88
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
Bakan Koca: Avrupa'ya göre tedbirleri en erken biz aldık
114
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
131
Boateng, Almanya'ya gitti
Boateng, Almanya'ya gitti
34
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
Danimarka'da kapatılan kreş ve ilkokullar tekrar açılacak
34
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
Çin'de aylar sonra, koronavirüsten ölüm yaşanmadı
95
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
New York'ta koronavirüsten ölenler parklara gömülecek
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir