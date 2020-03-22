İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

İsrail'de 62 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 945'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

OKULLAR TATİL

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin, 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

İSRAİL'DE İLK ÖLÜM

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.