taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

Koronavirüs salgınını nedeniyle İsrail'de enfekte olanların sayısı bine yaklaştı.

AA | 22.03.2020 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail'de 62 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 945'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, hastalardan 20'sinin durumunun ağır olduğu, 37 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

OKULLAR TATİL

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin, 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 945'e çıktı

İSRAİL'DE İLK ÖLÜM

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İlginizi Çekebilir
Kosova’da korona nedeniyle ilk ölüm
Ülkede vaka sayısı 31'e yükselirken koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
İspanya'da kongre salonu, karantina merkezine dönüştü
Koronavirüsten ölenlerin sayısının 2 bine yaklaştığı İspanya'da, bir kongre merkezi, salgın hastanesine büründü.
Papa'dan kiliseye gidemeyenlere dua önerisi
Papa Francis, koronavirüs nedeniyle kiliseye gidemeyenlerin direkt Tanrı'ya dua edebileceğini söyledi.
Merkel, market alışverişi yaparken görüntülendi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'deki bir süpermarkette alışveriş yaparken kameralara yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
650
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
946
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
1231
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
214
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
296
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
257
Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı
Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı
395
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir