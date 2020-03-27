İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İsrail'de koronavirüs nedeniyle yeni ölümler yaşandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın, Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, koronavirüs teşhisi konulan 93 yaşındaki bir erkek hasta ile 76 yaşındaki bir kadın hasta daha hayatını kaybetti.

10 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Haberde yaşamını yitirenlerin kimliklerine yer verilmezken, ülkede 342 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı ise 3 bin 35'e ulaştı.

Ülkede koronavirüse yakalananlar arasında 45 İsrail askeri de bulunuyor.

ASKER, POLİSE DESTEK VERECEK

Öte yandan İsrail'in hava yolu şirketi El-Al, Kovid-19 nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını askıya aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Kovid 19'la mücadele kapsamında 500 askerin pazar gününden itibaren polis güçlerine destek vereceğini belirtti.