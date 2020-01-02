İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Meclisi'ne dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını duyurmasının ardından, rakipleri art arda tepki açıklamaları yaptı.

"NETANYAHU, SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYOR"

Netanyahu'nun açıklamasından kısa süre sonra kameralar karşısına geçen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği herkesin hukuk önünde eşit olduğu prensibini çiğnemektir. Netanyahu suçlu olduğunu biliyor." dedi.

LİBERMAN: "DOKUNULMAZLIK OYLAMASINDA HAYIR DİYECEĞİZ"

Mevcut Meclis aritmetiğinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Netanyahu'nun kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liberman, partisinin Netanyahu'nun dokunulmazlık talebine ilişkin başvurunun oylamasında "hayır" oyu vereceğini belirtti.

Liberman, paylaşımında "Şimdi şüphenin de ötesinde açık ki Netanyahu'nun ilgisini çeken ve onu ilgilendiren tek şey dokunulmazlık." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU HAKKINDA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında dava açma kararı almıştı.

Hakkında yolsuzluk davası açılması yönünde karar bulunan Netanyahu da kendisine tanınan sürenin dolmasına saatler kala bu akşam Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını duyurmuştu.