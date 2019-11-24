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İsrail'de Netanyahu istenmiyor

Tel Aviv'de yüzlerce gösterici, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

İHA | 24.11.2019 - 10:34..
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Hebima Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı gösteri düzenledi.

Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, "Yolsuzluğa hayır""Netanyahu'yu istemiyoruz" sloganları attı.

İsrail'de Netanyahu istenmiyor

HALKA 'SOKAĞA ÇIKIN' ÇAĞRISI

Gösteriye katılan İsrail Knesset Üyesi Steve Sapir, Netanyahu’nun kendisini korumak için İsrail’i tehlikeye atmaya hazır olduğunu ve onu durdurmak için halkın sokaklara akın etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'de Netanyahu istenmiyor ViDEO

'UZLAŞMA HÜKÜMETİ' TALEBİ

Sapir, "Netanyahu’yu istifaya çağırıyoruz ve bir ulusal uzlaşma hükümetinin kurulmasını istiyoruz." dedi.

BAŞSAVCI 3 AYRI DAVA AÇILMASINA KARAR VERMİŞTİ

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, perşembe günü Binyamin Netanyahu hakkında 'rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali' gerekçeleriyle 3 ayrı dava açılmasına karar vermişti. Netanyahu ise kendisine darbe yapılmaya çalışıldığını iddia etmişti.

İsrail'de Netanyahu istenmiyor

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