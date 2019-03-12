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İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

Ülkede 18 Nisan seçimleri yaklaşırken, aşırı sağcı siyasetçileri protesto eden ilginç bir ilan billboardları süsledi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 01:31..
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İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

Ülkenin en işlek noktalarında sergilenen reklam panosundaki politikacılar Başbakan Benyamin Netanyahu, Netanyahu'nun en yakın rakibi olarak gösterilen ‘Mavi-Beyaz' ittifakı liderleri Benny Gantz ile Yair Lapid ve Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett oldu.

İsrail'de Netanyahu'nun rakibinden ilginç seçim afişi

SANA ORTA PARMAK GÖSTERENE OY VERME

Tüm siyasetçileri vatandaşlara orta parmak gösterirken resmeden ilanda, "Şimdi zamanı. Sana orta parmağını gösterecek politikacılara oy verme" denildi. İlanı hazırlayanlar İbranice, ‘oy vermek' ve ‘göstermek' fiillerinin aynı olmasında yola çıkarak kelime oyunu yaptı.

Reklam fikrinin arkasında ise İsrail'in yeni partisi Yashar var. Partinin Sözcüsü, "Halk ilana cevap veriyor çünkü gerçeğin bu olduğunu hepimiz biliyoruz. Politikacıların umurunda bile değiliz" dedi.

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