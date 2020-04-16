İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu

İsrail'in Lod kentinde onlarca araç küle döndü.
Kentin kuzey sanayi bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı.
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İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevler, saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü.
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ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ
Yetkililer, park halindeki onlarca aracın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.