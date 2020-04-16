1 İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu İsrail'de çıkan yangında, onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Alevler, saatler sonra söndürülebildi.

2 Bursa'da bulunan iş yerine pompalı tüfekle saldırdılar Ahşap atölyesinin bulunduğu sokağa gelen iki şahıs, iş yerine tüfekle ateş açarken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

3 Sivas'ta koronavirüse karşı özel tabut yapıldı Koronavirüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar; ABD, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

4 Evde egzersiz yapmak için hazırız Evde egzersiz yapma fikri, çoğu kişiye çok işlevsel ve mantıklı gelmiyor olabilir. Ancak evde hareketsiz kalmamak gerektiğini de unutmamak gerekir.

5 İran'da korona kaynaklı can kaybı 4 bin 869 oldu İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

6 Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı "Yoğun bakıma giren hasta sayısı ve kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor" diyen Levent Yamanel, hızlı tespit, erken tedavi yöntemini uyguladıklarını söyledi.