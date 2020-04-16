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İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu

İsrail'de çıkan yangında, onlarca araç kullanılamaz hale geldi. Alevler, saatler sonra söndürülebildi.

İHA |
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İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu

İsrail'in Lod kentinde onlarca araç küle döndü.

Kentin kuzey sanayi bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı.

İSRAİL'DE YANGIN PANİĞİ

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevler, saatler süren müdahalenin ardından söndürüldü.

İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu ViDEO

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Yetkililer, park halindeki onlarca aracın kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail'de onlarca araç alevlere teslim oldu

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