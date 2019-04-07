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İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

11 bin kişiye konser veren Özcan Deniz, İsrailli hayranlarının çok yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 08:37..
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İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi.

Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ASLI DA SAHNEYE ÇIKTI

Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.

Özcan Deniz'in İsrail konseri ViDEO

BU AKŞAM YİNE KONSER VAR

Özcan Deniz, bu akşam yine Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da bir başka konser düzenleyecek.

Bu akşamki konsere de 11 bine yakın müzikseverin katılması bekleniyor. 
İstanbullu Gelin dizisi sayesinde ciddi bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı.

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

KONSERİN İPTALİNİ İSTEYENLER DE OLDU

Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti.

BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin." çağrısı yapılmıştı.

İsrail'de Özcan Deniz konserine yoğun ilgi

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları,  İstanbullu Gelin'in çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.

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