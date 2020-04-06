İsrail'de sokağa çıkma yasağı

Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

18:00'DEN 07:00'YE KADAR YASAK

Netanyahu, yarın saat 16.00'dan 10 Nisan Cuma günü sabah 07.00'ye kadar şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirtti.

Üke genelinde 8 Nisan Çarşamba 18.00- 07.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade eden Netanyahu söz konusu adımları atmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

HAMURSUZ BAYRAMI ÖNCESİ

Ancak Netanyahu mevcut tablonun devam etmesi halinde 15 Nisan'dan sonra Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin de kaldırılabileceğini sözlerine ekledi.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ve kısa süreli sokağa çıkma yasağının 8-15 Nisan tarihleri arasında kutlanan Pesah (Hamursuz) Bayramı öncesi alınması ise dikkati çekti.

ALINAN ÖNLEMLER

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

VAKA SAYISI 9 BİNE YAKLAŞTI

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 8 bin 904 Kovid-19 vakası görülürken, 57 kişi de hayatını kaybetti.