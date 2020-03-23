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İsrail'de yeni tip koronavirüs vakaları bini geçti

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1071'e ulaştığını duyurdu.

AA | 23.03.2020 - 07:01..
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İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 126 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hastalardan 18'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vakaları bini geçti

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vakaları bini geçti

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İsrail'de yeni tip koronavirüs vakaları bini geçti

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