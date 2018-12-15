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İsrail’de zamlar protesto edildi

İsrail Tel Aviv’de Sarı Yelekliler sokağa çıktı. Polis ile aralarında arbede yaşanan protestoculardan yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

AA | 15.12.2018 - 10:24..
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İsrail'de, Fransa'daki protestoların simgesi sarı yelek giyen bir grup, gıda sektörü başta olmak üzere zamları protesto etti. Başkent Tel Aviv'in işlek caddelerinden birini trafiğe kapatan yaklaşık 300 kişilik protestocu grup polis eşliğinde bir süre yürürken, çaldıkları ıslık ve düdüklerle hayat pahalılığına tepki gösterdi.

10 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Bir müddet sonra protestocuların önünü keserek yürüyüşü sonlandırmalarını isteyen polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polisten yapılan yazılı açıklamada, "Polise saldırdığı ve yolu trafiğe kapattıkları" gerekçesiyle 10 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail’de zamlar protesto edildi VİDEO

HAYAT FAZLASIYLA PAHALI

İsrail, dünyada hayat pahalılığının en yüksek olduğu ülkelerin arasında gösteriliyor. Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, Tel Aviv, birçok Avrupa başkentini geride bırakarak dünyanın en pahalı şehirleri arasında 9. sırada yer aldı.

Bu arada Sarı Yelekliler’in eylemi sırasında açıklan “CRIMEMINISTER” yani ‘suç bakanı’ yazısı dikkatlerden kaçmadı.

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