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İsrail'deki seçimin sonucunu Filistinliler belirleyecek

İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak seçimlerde Filistin asıllıların belirleyici olacağı görüşü öne çıkıyor.

AA | 28.02.2020 - 12:35..
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İsrail, 2 Mart'ta yapılacak genel seçimler için pazartesi günü sandık başına gidecek.

6,3 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimler, son bir yıl içinde yapılan üçüncü erken seçim olarak kayıtlara geçecek.

Seçimlerde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının çıkacak sonuçlarda belirleyeceği olacağı belirtiliyor.

FİLİSTİNLİLERİN KATILIM ORANININ ARTMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar seçimlerin sonucunu belirleyecek güce sahip İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitme oranının artacağını dile getiriyor.

Bunun başlıca nedeni olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı gösteriliyor.

İsrail'deki seçimin sonucunu Filistinliler belirleyecek

NETANYAHU-GANTZ YARIŞI

Seçim yarışının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında geçeceği tahmin ediliyor.

Son kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud, az farkla seçimi önde götürürken, onu Mavi Beyaz takip ediyor.

Likud'un 120 sandalyeli Meclise 35, Mavi Beyaz'ın ise 34 milletvekili göndermesi bekleniyor.

İsrail'deki seçimin sonucunu Filistinliler belirleyecek

ÜÇÜNCÜ SEÇİM DE KOALİSYON KRİZİNE ÇÖZÜM OLMAYACAK GİBİ

Kamuoyu yoklamalarında dikkat çekici bir başka nokta ise hem sağ hem de sağ blokun geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri 17 Eylül’de yapılan seçimlerde olduğu gibi koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor olması.

Netanyahu'nun partisi Likud'un başı çektiği sağ blokun 58, Mavi-Beyaz önderliğindeki sol blokun ise 42 milletvekilinde kalacağı öngörülüyor.

İsrail'deki seçimin sonucunu Filistinliler belirleyecek

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