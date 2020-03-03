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İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı

İsrail'de bir yıl içerisinde üçüncü kez yapılan erken genel seçimlerde, Netanyahu'nun partisi 60 milletvekili çıkararak koalisyon hükümeti kurmak için gerekli sayının gerisinde kaldı.

AA | 03.03.2020 - 00:27..
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İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı

İsrail'de 17 Eylül 2019’a yapılan ikinci genel seçimlerde Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ile Netanyahu arasında koalisyon görüşmeleri başarısız olmuştu.

İsrail tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi meclise verilmişti.

Meclisin de kendisine tanınan süre içinde koalisyon hükümetini kuracak milletvekilinin ismi üzerine anlaşamamasından dolayı 11 Aralık’ta ülkede bir yıl içinde üçüncü kez erken seçim kararı alınmıştı.

NETANYAHU SEÇİMLERİ ÖNDE TAMAMLADI

İsrail'in Kanal13 televizyonunun üçüncü genel seçimlerin sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun partisi Likud, 120 sandalyeli meclise 37 milletvekili gönderdi ve seçimleri önde tamamladı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 32 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimlere oranla oylarını artırarak 14 milletvekilini meclise gönderdi.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi ise eylüldeki seçimlerde aldığı oy oranını korudu ve yine 8 milletvekili çıkardı.

İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı

KOALİSYON İÇİN 1 MİLLETVEKİLİ DAHA GEREKLİ

Netanyahu'nun partisi Likud önderliğindeki sağ blok, koalisyon hükümeti için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı, ancak çok yaklaştı. Sandık çıkış anketlerine göre, 60 sandalyede kalan sağ blokun koalisyon kurabilmek için 1 milletvekiline ihtiyacı var.

Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 38 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağ ve sol blokların gerekli sayıya ulaşamaması nedeniyle Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.

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