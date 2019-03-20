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İsrail'den 26 ülkeye 'aleyhimize oy kullanmayın' çağrısı

İsrail, 26 ülkeye, askerlerinin Filistinli göstericilere yönelik savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair hazırlanan BM raporunun lehine oy kullanmaması çağrısı yaptı.

AA | 20.03.2019 - 05:54..
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İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, isimleri açıklanmayan 26 ülkenin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi.

"ALEYHİMİZE OY KULLANMAYIN"

Katz, bu ülkelere, BM İnsan Hakları Konseyi'nde oylanması beklenen, İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğine dair hazırlanan karar tasarısı lehine oy kullanmaması çağrısında bulundu.

İsrail'den 26 ülkeye 'aleyhimize oy kullanmayın' çağrısı

"APTALCA BİR OYUN"

Bu gelişmeleri, "aptalca bir oyun" olarak nitelendiren Katz, söz konusu raporun, Hamas'ın attığı roketleri görmezden geldiğini ve güvenlik konularını anlamadan yoksun olduğunu iddia etti.

Tasarı, BM İnsan Hakları Konseyi'nde perşembe günü oylamaya sunulacak.

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