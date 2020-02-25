taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1365
Euro
6.6539
Altın
1652.29
Borsa
114902.48
Gram Altın
326.05
Bitcoin
59150.27

İsrail’den Batı Şeria'da 46 bin yeni konut planı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 46 bin yeni yasa dışı konut inşa edeceğini açıkladı.

AA | 25.02.2020 - 17:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin toprakları üzerindeki yayılmacı politikasını sürdürüyor.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yifat Shasha Biton, Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria’da 46 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu.

BATI ŞERİA'DA 46 BİN YASA DIŞI KONUT HAZIRLIĞI

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre; Biton, Batı Kudüs’te düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, "Bakanlıktaki planlama ekiplerine, Yahuda ve Samara’daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek üzere projeler hazırlama talimatı verdim. Şimdilik 46 bin yeni konut inşa etme planımız hazır.” dedi.

İsrail’den Batı Şeria'da 46 bin yeni konut planı

"KONUT İNŞASI ÜÇ KATINA ÇIKACAK"

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde Orta Doğu barış planına işaret eden Biton, "Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasıyla beraber bu sayı üç katına çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail’den Batı Şeria'da 46 bin yeni konut planı

İsrailli bakanın duyurusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusunda "E1" olarak bilinen bölgede 3 bin 500 yerleşim birimi inşa etme kararını duyurmasıyla eş zamanlı gelmesi dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir
Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 91 yaşında yaşamını yitiren Hüsnü Mübarek için taziye mesajı yayımladı.
Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi
Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde, 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girmeyi başardı.
İran Sağlık Bakanı, halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı
İran Sağlık Bakanı Nemeki, karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.
Görevimiz Tehlike'nin çekimlerine koronavirüs engeli
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'nin başrolünde olduğu Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya çekimleri, koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
Erdoğan'dan Fox muhabirine ayar
996
Ankara'da koronavirüs alarmı
Ankara'da koronavirüs alarmı
768
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum
295
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
Mısır'ın devrik lideri Mübarek öldü
296
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
OYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
121
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
Ankara'ya inen Tahran uçağından ilk bilgiler
448
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
SMO, rejime ait tankı zırhlı araç ile kovaladı
84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir