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İsrail'den Doğu Kudüs'e 5 binden fazla yasa dışı konut

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edeceklerini duyurdu.

AA | 20.02.2020 - 16:45..
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İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs’te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini açıkladı.

İsrail'den Doğu Kudüs'e 5 binden fazla yasa dışı konut

DOĞU KUDÜS'E 5 BİN YASA DIŞI YERLEŞİM

İsrail Başbakanı, söz konusu konutların 2 bin 200'ünün Har Homa'ya, 3 bininin de yine Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine inşa edileceğini söyledi.

İsrail medyası, nüfusu 40 bini bulan yasa dışı Har Homa Yahudi yerleşim birimine yeni konutların inşasıyla birlikte 10 bin Yahudi yerleşimcinin daha geleceğini yazdı.

İsrail'den Doğu Kudüs'e 5 binden fazla yasa dışı konut

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR

Netanyahu'nun söz konusu kararının, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçime sayılı günler kala gelmesi ise dikkati çekti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 215 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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