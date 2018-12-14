İsrail'den katliama devam: 24 saatte 4 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde son 24 saatte Filistinlilere ateş açması sonucu 4 kişinin şehit olduğunu, 69 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlık, hayatını kaybeden kişilerin isimlerinin Eşraf Nalva, Saleh Al Barghouti, Majd Mtir ve Hamdan Alarda olduğunu açıkladı. Batı Şeria’nın birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.
İSRAİL GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI
Bölgedeki tansiyon artarken yaşanan çatışmalar sonucu İsrail, Ramallah kentini giriş çıkışa kapattı.