İsrail'in Arap bloku için seçim kararı

Sincar'da yaşanan çatışmada 5 teröristin yaralandığı, 2 Irak askerinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak ordusu ile PKK arasında çatışma

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Merve Şarapçıoğlu'nun 6 yıl hapsi isteniyor

Oyuncu Berk Oktay ve çıplak fotoğraflarını basına sızdırdığını söylediği eşi Merve Şarapçıoğlu için 6 yıla kadar hapis cezası istendi.