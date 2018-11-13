Atılan roketlerden en fazla etkilenen yerlerin başında İsrail'in güneyindeki Aşkelon Yahudi yerleşim birimi geliyor.

Bölgeye düşen roketlerden bazıları Yahudi yerleşimcilerin evlerine ve iş yerlerine isabet etti.

İsrail'in güneyinde korku ve panik hakim ViDEO

PANİK İÇİNDE KAÇIŞTILAR

Bölgede bulunan AA ekipleri, roketler nedeniyle bölgede yaşanan korku ve paniği kayda aldı. Atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir apartmana isabet etmesinin ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi.

Yaşanan paniğin ardından evlerinden çıkan bazı İsraillilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İsrail'in güneyinde korku ve panik ViDEO

FÜZE KALKANI DELİNDİ

İsrail ordusu, hava saldırılarıyla vurduğu abluka altındaki Gazze'den dün akşamdan bu yana İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, atılan diğer roketlerin büyük bölümünün boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusunun açıklamalarına karşılık atıalan roketlerin verdiği zarar açıkça görülüyor.

İSRAİL ASKERLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS VURULDU

İsrail uçaklarının Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin'e ait askeri mevziler hedef alınarak vuruldu. Hamas da buna karşılık olarak İsrail askerlerini taşıyan bir otobüsü hedef aldı.

Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurdu. İsrail de gece saatlerinde Hamas TV'yi hedef alarak bombalamıştı.