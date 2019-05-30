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İsrail'in tutukladığı dernek başkanı Türkiye'ye döndü

İsrail’de bir aydan uzun süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Arap-Türk İşadamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’ye döndü.

İHA | 30.05.2019 - 09:04..
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İsrail’de 22 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra bir aydan uzun süre tutuklu bulunan Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, serbest bırakılmasının ardından gece saatlerinde yurda döndü.

AİLESİ VE YAKINLARI KARŞILADI

Tel Aviv’den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na inen Filistin asıllı Türk vatandaşı iş adamı Cemalettin Kerim, havalimanında ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

İsrail'in tutukladığı dernek başkanı Türkiye'ye döndü

"GENCECİK ÇOCUKLARI TUTUKLUYORLAR"

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşadığı süreci aktaran Cemalettin Kerim, “Çok şükür ki Türkiye var. Müslümanlar içinde tek kalan ülke Türkiye. Müslümanlar her tarafta izliyor. Özellikle Filistinli gençler zindanlarda çürüyor. Gencecik çocukları tutukluyorlar, oradaki mücadeleleri yüzünden. Hatta hiç yapmadıkları işler yüzünden hapse atıyorlar. Bizler bir grup iş adamları ile Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkiler güçlensin diye gittik. Orada Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Çok güzel program yaptık." dedi.

İsrail'in tutukladığı dernek başkanı Türkiye'ye döndü

GÜN YÜZÜ GÖRMEDİLER

Sonrasında büyük bir şok yaşadıklarını dile getiren Kerim, "Program bittikten sonra bizi sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak, kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim. Yani afedersiniz, tavuklar gibi köpekler gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görebiliyor ama biz göremedik. Filistin’de ihtiyacı olan ailelere yardım ettiğimiz için 10 yıl önceki hesapları yapıyorlar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan eksik olmasın, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tel Aviv’deki büyükelçilik çalışanlarına da teşekkür ediyorum beni bir dakika bile yalnız bırakmadılar. Hiçbir suç yok hiçbir delil yok. Ne olduysa dün akşam bir şey oldu. Bütün eşyalarımı topladılar ve bu sabah bizi bıraktılar.” diye konuştu.

İsrail'in tutukladığı dernek başkanı Türkiye'ye döndü

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