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İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, kurulacak koalisyon hükümetine başbakan olarak Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı önerdi.

AA | 23.09.2019 - 05:47..
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İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

Ortak Arap Listesi'ndeki Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta'al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) partileri görüşlerini açıklamak için İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yapılan görüşmeye temsilci gönderirken, Gantz'ın desteklenmesine karşı çıkan Ortak Arap Listesi'nin bir diğer partisi Balad'ın (Tecemmu) görüşmeye temsilci göndermemesi dikkati çekti.

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

"ÖNEMLİ OLAN NETANYAHU'NUN GİTMESİ"

Cumhurbaşkanı Rivlin ile yapılan görüşmede, Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, "Bizim için en önemli şey Binyamin Netanyahu'yu başbakanlıktan almak. Bu nedenle bir sonraki koalisyon hükümetinin başbakanının Gantz olmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rivlin, Ortak Arap Listesi heyetinden önce Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un heyetlerini kabul etti.

İsrailli Araplar, başbakanlık için Gantz'ı önerdi

KENDİ LİDERLERİNİ ADAY GÖSTERDİLER

Beklenildiği gibi Mavi-Beyaz Gantz'ı, Likud ise Netanyahu'yu bir sonraki koalisyon hükümetinin başbakanı olarak önerdi.

Görüşmeden önce İsrail basınında, Likud'un taktik gereği Netanyahu'yu aday olarak önermeyeceği iddia edilse de bu iddia, Rivlin'in Likud heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından boşa çıktı.

LİBERMAN'DAN ÖNERİ YOK

Eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise Cumhurbaşkanı Rivlin'e parti olarak başbakanlık için isim önermeyeceklerini açıkladı.

İsrail Evimiz heyetinin Rivlin ile yapacağı görüşme öncesi konuşan Liberman, Ortak Arap Listesi'ni hedef alan açıklamalarda bulundu.

Liberman, Ortak Arap Listesi'nin Gantz'a destek vermesi nedeniyle Mavi-Beyaz liderinin ismini Cumhurbaşkanı Rivlin'e önermeyeceklerini belirterek, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı'na bir sonraki koalisyon hükümetine başbakan olarak kimsenin ismini önermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

HİÇBİR PARTİ, HÜKÜMETİ TEK BAŞINA KURAMIYOR

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, hiçbir parti 120 sandalyeli Mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un başını çektiği sağ partiler 55, Mavi-Beyaz ve ona destek veren sol partiler ise 44 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku seçimlerde üçüncü olmayı başararak 13 milletvekilini Meclise gönderdi.

Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise dördüncü oldu ve 8 sandalye kazandı.

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