İsrailli bakan: Suriye'den çekilme Erdoğan'ı güçlendirir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planı, İsrail'i tedirgin etti. Konuya ilişkin İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'den açıklama geldi.

Ordu Radyo'suna konuşan Şaked, Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirtti.

"BU ADIM ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRİR"

Adalet Bakanı Şaked, "ABD Başkanı İsrail'in büyük bir dostu" dese de bu kararın yanlış olduğunu değerlendirdi. "Bu adım, İsrail'e yardım etmezken, Erdoğan'ı güçlendiriyor." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun epey dil döküp ikna edemediği basına sızdı.

"UMARIM KÜRTLER YENER"

ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki teröristleri olumsuz etkileyecek olmasını da kınayan İsrailli bakan, şunları söyledi:

"Kürtler büyük kahramanlar. Onların sayesinde Batı'nın IŞİD'le savaşı başarıya ulaştı. Onlar müttefiklerimiz ve Türklere karşı verdikleri mücadaleyi kazanmalarını umuyorum."