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İsrailli grup turist kadına tecavüz etti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki gece kulubünde 12 kişilik İsrailli grup, 19 yaşındaki İngiliz turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 15:10..
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İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden 12 kişilik bir grup, arkadaşlarının askerlik görevini yerine getirmeden önce tatile çıktı.

Eğlenmek isteyen İsrailliler, Güney Kıbrıs'taki bir gece kulübünde 19 yaşındaki İngiliz turistle karşılaştı.

TURİST KADINA TOPLU TECAVÜZ

12 kişilik grup ile otele gittiği iddia edilen genç turist, tecavüze uğradığını, olay anının da kamera ile kayıt altına alındığını belirtterek, şikayette bulundu.

İsrailli grup turist kadına tecavüz etti

"KADININ KENDİ RIZASIYLA OLDU"

Rum medyası olayı derinlemesine ele almadı fakat ilk detaylı açıklamayı İsrail medyası yaptı.

İsrailli grubun bir gece kulübünde eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edildi, "kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu" iddialarına yer verildi.

İsrailli grup turist kadına tecavüz etti

"İSRAİLLİLER SARHOŞTU"

Tecavüze uğrayan kadının arkadaşları ise, “İsrailliler sarhoştu. Arkadaşımızın tecavüze uğradığından eminiz. Onu tanıyoruz. Umarım yakalananlar en sert şekilde cezalandırılır” açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Rum kesimindeki büyükelçilik aracılığıyla, gözaltındaki İsraillilerle iletişime geçtiği aktarıldı. Olay İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

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