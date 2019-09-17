taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7026
Euro
6.3091
Altın
1504.58
Borsa
101447.39
Gram Altın
275.374
Bitcoin
58271.72

İsrailli ırkçı bakan plaja inip oy istedi

"Filistinli anneleri öldürelim" beyanlarıyla tanınan eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail’de devam eden seçimlerde plaja inerek, denize giren İsraillileri oy kullanmaya çağırdı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İsrailli ırkçı bakan plaja inip oy istedi

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmak için sandık başına gitti.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasındaki liderlik yarışında, Netanyahu’nun rakip parti lideri, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in oy çağrısı damga vurdu.

"DENİZE GİRMEYİ BIRAKIN, OY VERİN"

Plajda denize giren İsraillileri ziyaret eden Shaked, cankurtaran kulesine çıkarak "Oyunuzu kullanın" anonsunda bulundu.

Yamina Partisi Başkanı Shaked, "Sevgili arkadaşlar, ben Yamina Partisi Başkanı Ayelet Shaked. Hepinize merhaba. Arkadaşlarım, bugün çok güzel bir gün ve eğer hala oy vermediyseniz  sandıklara gitmek ve oy kullanmak için zamanınız var. " dedi.

İsrailli ırkçı bakan plaja inip oy istedi

SKANDAL İFADELER

Müslümanlara yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan Shaked, Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği, Cezayir, Fas ve Tunus halkının aptal olduğu için hepsinin ölmeyi sonuna kadar hak ettiğine yönelik ifadeler kullanmıştı.

İsrailli ırkçı bakan plaja inip oy istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

140
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

190
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

132
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

580
Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

81
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

144
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir