İsrailli ırkçı bakan plaja inip oy istedi

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği açısından büyük öneme sahip seçimler için oy kullanmak için sandık başına gitti.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasındaki liderlik yarışında, Netanyahu’nun rakip parti lideri, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in oy çağrısı damga vurdu.

"DENİZE GİRMEYİ BIRAKIN, OY VERİN"

Plajda denize giren İsraillileri ziyaret eden Shaked, cankurtaran kulesine çıkarak "Oyunuzu kullanın" anonsunda bulundu.

Yamina Partisi Başkanı Shaked, "Sevgili arkadaşlar, ben Yamina Partisi Başkanı Ayelet Shaked. Hepinize merhaba. Arkadaşlarım, bugün çok güzel bir gün ve eğer hala oy vermediyseniz sandıklara gitmek ve oy kullanmak için zamanınız var. " dedi.

SKANDAL İFADELER

Müslümanlara yönelik ırkçı söylemleriyle tanınan Shaked, Filistinli şehitlerin annelerinin de öldürülmesi gerektiği, Cezayir, Fas ve Tunus halkının aptal olduğu için hepsinin ölmeyi sonuna kadar hak ettiğine yönelik ifadeler kullanmıştı.