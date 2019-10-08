taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8404
Euro
6.4094
Altın
1493.84
Borsa
102993.2
Gram Altın
280.263
Bitcoin
48207.7

İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik olası operasyon sinyali sonrası, bazı İsrailli siyasetçiler terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.

AA | 08.10.2019 - 04:10..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

Suriye'de yıllardır süren iç savaşta, DEAŞ'la bir kez olsun çatışmaya girmeyen İsrail'de sağcı siyasetçiler, Türkiye'yi ablukaya almanın bir parçası olan YPG'nin varlığı için "duacı" oldu.

Yıllardır süren işgal politikasıyla Filistin'i yutan, Suriye'deki iç savaşı fırsat bilip, yıllar önce işgal ettiği Golan Tepeleri'ni Trump'ın eliyle resmen sahiplenen İsrail devletinde muhalefet kanadı, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuna karşı terör örgütüne açıkça sahip çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabine üyeleri Türkiye'nin muhtemel operasyonu ve ABD askeri unsurlarının Suriye sınırından çekilmesine ilişkin sessizliğini korurken, muhalefet partilerinden bazı isimler YPG/PKK'ya destek veren açıklamalarda bulundu.

"YAHUDİ DEVLETİNİ ABD'NİN ELİNE BIRAKMAYIZ"

Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili Naftali Bennett, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Bundan çıkaracağımız ders çok basit: İsrail her zaman kendi kendini koruyacak. Yahudi devleti kaderini asla büyük dostumuz ABD'nin de aralarında bulunduğu başkalarının eline bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMALI, NATO'DAN ÇIKARILMALI"

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakının iki numarası olan milletvekili Yair Lapid ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye'ye yönelik "yaptırım" tehdidinde bulunduğu tweeti alıntılayarak terör örgütüne desteğini dile getirdi.

Lapid, mesajında şunları kaydetti:

"Arkadaşlarım Lindsey Graham ile Chris Van Hollen'in Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere yapacağı herhangi saldırıya karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısına katılıyorum."

İsrailli siyasetçiler de YPG/PKK'ya sahip çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

167
Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

77
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

28
Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi istedi

Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi istedi

5
Kadınların 'çok konuşması' sağlıklarına faydalı

Kadınların 'çok konuşması' sağlıklarına faydalı

21
Batan bottaki 11 göçmen kurtarıldı

Batan bottaki 11 göçmen kurtarıldı

3
Dışişleri: Teröre karşı önlem, en doğal hakkımız

Dışişleri: Teröre karşı önlem, en doğal hakkımız

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir