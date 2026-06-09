İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin aracını yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, durmak bilmiyor.

İsrailliler bu kez, bir Filistinlinin aracına zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Beyt Emreyn beldesine saldırdı.

BÖLGE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

İsrailli saldırganlar, Bilal Abduh adlı Filistinliye ait aracı ateşe verdi.

Bölge sakinleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

4 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail ordusu, Nablus kent merkezi ile çeşitli mahallelere baskınlar düzenledi.

Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun kentin doğu kesimindeki baskınlarının sürdüğü, askerlerin eski Asker Mülteci Kampı çevresinde konuşlanmaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.