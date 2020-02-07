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Aydın'da 52 bin 'korsan kitap' ele geçirildi

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Sınır kapısından geçen tırda 4 bin kaplumbağa bulundu

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İzmir'de sucu damacanaya idrarını yaptı

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Suriye sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti

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Çin'den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı durduruldu

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Tüm yolcular termal kameralarla kontrol edilmeye başlandı

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1 Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan ev yangınında 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeş yaşamını yitirdi.

2 Türk bilim insanları gıda sektörü için yerli enzim üretti Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesinden bir grup bilim insanı, şekerleme, çikolata, meşrubat sanayi ve arıcılık sektöründe kullanılması amacıyla 'yerli enzim' üretti.

3 Ankaragücü deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendi Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u tek golle mağlup etti.

4 Kırşehir'de ekmek rekabeti: Fiyatı 59 kuruşa düştü Kırşehir'de fırın ve market işletmecileri arasındaki rekabet, daha önce 1.25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü.

5 Beynin yaşlanmasını yavaşlatan hücre bulundu ABD'li bilim insanları, yaşlanan beyinde biriken ve etkinleşmesi durumunda bilişsel düşüşünü hafifleten bir tür bağışıklık hücresi buldu.

6 TFF: Kulüplerin harcama limitleri paylaşılamaz Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinin belirlenmesine ilişkin Kulüp Lisans Kuruluna sundukları bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını açıkladı.