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Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çıkan ev yangınında 4, 16 ve 18 yaşındaki 3 kardeş yaşamını yitirdi.

İHA | 07.02.2020 - 23:13..
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Yalvaç’ın Salur Mahallesi’nde, Mehmet Altınbaş’a ait kerpiç evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mehmet Altınbaş ve eşinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında, 4 yaşındaki Faruk Altınbaş, 16 yaşındaki Tuğçe Altınbaş ve 18 yaşındaki Hanım Altınbaş alevlerin arasında kalarak can verdi.

Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti

YAKINLARI MAHVOLDU

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiyenin gerekli müdahaleyi yapmasının ardından çıkarılan 3 kardeşin öldüğü belirlendi. Çocukların yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti

Evde yapılan gerekli inceleme sonrasında cenazeler otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti

Isrpar'ta ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti

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