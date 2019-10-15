Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı; haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye, işsizlik oranı da 3,1 puanlık artışla yüzde 13,9 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 3,6 puan artışla yüzde 16,5 düzeyine çıktı.

15 - 24 YAŞ ARALIĞINDA ARTIŞ VAR

Temmuz döneminde ayrıca 15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 7,2 puan artışla yüzde 27,1’e, 15-64 yaş grubunda da 3,.2 puan artışla yüzde 14,2’ye yükseldi.

28 MİLYON 517 BİN ÇALIŞAN VAR

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 46,4 oldu.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE 618 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Temmuz döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,1'i hizmet sektöründe yer aldı.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 34.9'A YÜKSELDİ

İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artışla 33 milyon 113 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,2 puan düşüşle yüzde 53,8’e geriledi. Erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puan düşüşle yüzde 73,2’ye gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 34,9’a yükseldi.

SİGORTASIZ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak yüzde 36 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artarak yüzde 23,2 oldu.